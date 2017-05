Machecoul Un homme possiblement armé recherché dans la commune

0

Des dizaines de gendarmes quadrillent le centre-bourg de Machecoul depuis 17h ce mardi après-midi. Ils sont à la recherche d'un homme qui aurait été vu, armé, au niveau de la gare routière alors que plus d'un millier de collégiens quittaient leurs établissements.

C'est la conductrice d'un car qui a donné l'alerte après avoir aperçu, dit-elle, l'individu en possession d'une arme de poing. Aussitôt prévenus, la police municipale et les deux agents en charge de la sécurité de la gare routière ont mis les enfants en sécurité dans les cars avant qu'ils puissent regagner leurs domiciles.

Par mesure de sécurité, les élèves des lycées voisins ont, eux, été confinés un peu plus d'une heure dans leurs classes avant de pouvoir rentrer chez eux.

"Il n'y a pas eu de mouvement de panique et il n'y a pas lieu de développer une quelconque psychose", indique le maire de Machecoul, démentant les propos de certains internautes déclarant avoir entendu des coups de feu. Didier Favreau tient à saluer le sang-froid et la coopération des personnels municipaux et des chefs d'établissements ainsi que la rapidité d'intervention des forces de gendarmerie.

Ces dernières sont donc toujours sur place, appuyées par un hélicoptère, pour tenter de localiser et d'appréhender l'individu.