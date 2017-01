Grand ouest Le désherbant se fait déraciner

La législation européenne l'interdira définitivement sous toutes ses formes le 1er janvier 2019, avec d'autres produits jugés dangereux pour la biodiversité et les abeilles.

Certains ont donc pris les devants. Depuis le début de l'année, par exemple, le groupe Système U les a éradiqués des rayons, et s'arrange d'ailleurs pour le faire savoir.

« Chez nous, une vingtaine de produits ont ainsi disparu des rayons d'un seul coup. Quand la saison va commencer, ça va se voir ! Car on en vendait beaucoup. La marge bénéficiaire était confortable, mais c'est un choix. On ne peut pas d'un côté s'engager à respecter la saisonnalité des fruits et légumes, à vouloir manger sainement, et d'un autre côté accepter de vendre des produits qui menacent la santé humaine », explique Benoît Choplain, directeur de l'hypermarché de Mûrs-Erigné.