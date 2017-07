Nantes Maker Faire : le campement des artistes en accès libre

0



Pour la seconde édition du Make Faire Nantes, des artistes européens investissent, à partir du vendredi 6 juillet, l'île de Nantes. Pendant trois jours, leurs installations, à la croisée de l'artistique et du mécanique, s'animent.



Ils viennent de Londres, de Barcelone, d’Amsterdam et d’Alès pour donner vie à leurs installations. C’est le cas de Patrick Tresset et son robot dessinateur qui trace, à sa manière, le portrait du sujet assis en face de lui. Déjà présent sous les Nefs l’année dernière, l’Anglo-Saxon y revient, avec cette fois-ci, 3 Robots nommés Paul. Non loin, la compagnie Mécanique Vivante propose cette année le Chant des Sirènes. Utilisant comme instrument, des sirènes musicales, l’installation pourra produire toute l’échelle des fréquences et former un chœur polyphonique puissant et sensible.

Le croisement entre l’artistique et la conception/construction mécanique est le marqueur de l’état d’esprit du Maker faire. Un grand cheval pour accompagner le Grand Éléphant des Machines, qui se promène sur l’île de Nantes et qui fait aussi partie du campement. Sous les Nefs, HH Producties proposent des créations déjantées, comme par exemple, chez Jopie. Ce bar ambulant et mobile, où tables et chaises sont attachées à des véhicules conduits par le barman.

