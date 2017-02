0

Ce vendredi 10 février vers 15 h 45 un accident impliquant six véhicules entre Vigneux-de-Bretagne et Malville a occasionné d'importants bouchons. Selon les premiers éléments recueillis, il n'y aurait pas de blessé, les dégâts seraient donc juste matériels. En revanche un convoi exceptionnel qui circulait sur cette RN 165 est reste bloqué. Résultat, plus de 7 km de bouchon dans le sens Nantes/ Savenay.