Les gendarmes sont à la recherche d’une femme qui a quitté son domicile de Malville lundi 19 juin à 17h45. Elle est âgée de 74 ans et atteinte de la maladie d'alzheimer. Elle mesure 1m60, ses cheveux sont courts et châtains foncés. Elle est vêtue d'un bas noir et d'une veste rouge et est accompagnée de son chien un yorkshire qui n’a pas de laisse.

En cas découverte ou renseignements, contacter la brigade de Savenay au 02.40.58.33.17