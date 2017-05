Manchester (Angleterre). 22 morts dans un attentat lors d'un concert pop

0

La Grande-Bretagne a de nouveau été frappée par un attentat, le plus meurtrier depuis douze ans, qui a fait au moins 22 morts (ont un enfant) et près de 50 blessés à l'issue du concert pop d'Ariana Grande lundi soir à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre. En début d'après-midi, le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué dans un communiqué cet attentat. Ce communiqué, publié par l'EI via l'un de ses canaux de communication sur les réseaux sociaux, précise qu'un "des soldats du califat a placé une bombe dans la foule" lors du concert. Le groupe jihadiste menace également d'autres attaques.

Une foule de témoins ont affirmé avoir entendu une puissante explosion, qui a provoqué des scènes de panique dans la salle de concert, mais aussi dehors, où des parents attendaient la sortie de leurs enfants.

"Nous étions en train de quitter la salle après le concert d'Ariana Grande vers 22h30 (21h30 GMT) lorsqu'on a entendu un bang, comme une explosion, qui a paniqué tout le monde, et tout le monde essayait de fuir", a raconté Majid Khan, 22 ans, à l'agence britannique Press Association.

"Tous les gens qui étaient de l'autre côté de la salle de concerts où le bang a été entendu sont soudain venus vers nous en courant et ils essayaient de sortir, donc ça bloquait", a-t-il ajouté. "C'était la panique".

La police s'est rendue sur place après avoir été appelée peu avant 21h35, à la suite des informations faisant état d'une explosion. Elle a rapidement isolé la zone, entourée de nombreuses voitures de police et d'ambulances.

Selon les premiers éléments de l'enquête l'auteur de l'attentat est mort en faisant exploser un engin.

En France, le Premier ministre Edouard Philippe a condamné le "terrorisme le plus lâche" qui a visé "spécifiquement, et sciemment" de très jeunes gens pendant un concert.

"Devant ce crime abominable, je veux dire aux citoyens de Manchester et au peuple britannique ma tristesse, la solidarité du peuple français et son amitié indéfectible", a déclaré le nouveau chef du gouvernement, dans un communiqué de Matignon.