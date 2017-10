Mauves-sur-Loire Un nouveau festival du rire du 12 au 15 octobre

0

La municipalité de Mauves-sur-Loire organise pour la première fois Mauves de Rire, un festival d'humour du 12 au 15 octobre.

Ces 4 jours dédiés à l'humour feront la part belle à la génération montante d'humoristes avec les excentriques Vice Versa, la pétillante Nadia Roz et les fameux Jumeaux, Steven et Christopher.

Un tremplin « jeunes talents » mettra également en compétition une sélection des meilleures pépites de l’humour parmi lesquelles Biscotte et son humour musical, le déjanté Tristan Lucas et le petit virtuose de l’écriture Félix Radu (Prix Raymond Devos 2016). Ce dernier jouera en outre une partie de son spectacle en exclusivité pour les séniors de la commune et proposera une MasterClass pour les enfants des écoles.

