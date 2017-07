Médias Marc Dejean nommé directeur général délégué de Presse Océan

0

Lors des conseils d’administration qui se sont tenus à Angers ce mercredi 5 juillet, Marc Dejean a été nommé directeur général délégué des Journaux de Loire (Le Courrier de l’Ouest, Le Maine Libre et Presse Océan) sur proposition de Matthieu Fuchs, président directeur général. Il conserve, par ailleurs, son poste de directeur des rédactions. A l’occasion de ces conseils, Jean-Paul Brunel, qui occupait depuis 2009 la fonction de directeur général délégué et qui a cessé ses activités le 30 juin, a été nommé administrateur des Journaux de Loire. Diplômé de la faculté de droit et de science politique de Montpellier, Marc Dejean, âgé de 54 ans, a effectué toute sa carrière dans la presse quotidienne régionale. A l’Yonne Républicaine puis à La Dépêche du Midi (1990-2005) où il a occupé divers postes d’encadrement (Agen, Carcassonne, Rodez et Auch) puis à La Nouvelle République du Centre-Ouest dont il fut directeur départemental de la Vienne de 2005 à 2007. Marc Dejean a rejoint le groupe des Journaux de Loire, filiale du groupe SIPA-Ouest-France, en janvier 2008 comme rédacteur en chef du Maine Libre. Il a exercé ensuite les responsabilités de rédacteur en chef de Presse Océan (2010-2015) avant d’être nommé directeur des rédactions des Journaux de Loire en octobre 2015. La diffusion des Journaux de Loire (les quotidiens Le Courrier de l’Ouest, Le Maine Libre et Presse Océan réunis) est de 160 061 exemplaires, l’effectif des personnels est de 285 salariés et le chiffre d’affaires s’élève à 72,7 millions d’euros.