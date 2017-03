0

Face à dix autres jeunes filles, Morgane Parrenin de Saint-Herblain a coiffé samedi soir le diadème et enfilé l’écharpe de « Miss Cap Atlantique 2017 », devant Jemmylie Traoré de Saint-Sébastien-sur-Loire et la Pornichétine Margaux Mercier, respectivement ses 1re et 2e dauphines. La soirée s'est déroulée devant un public composé d’environ 250 personnes réunies à la salle L’Artymes du complexe de la Vigne, à Mesquer.