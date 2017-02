Michaël Youn : "Eric et Ramzy ont trouvé une ville plus moche que St-Nazaire"

0

Toute l’équipe du téléfilm « Mon frère bien aimé », tourné en mars 2016 à St-Nazaire était samedi soir au Cinéville pour une avant-première. Denis Malleval, réalisateur, Jean de Neyrac, producteur, les acteurs Geoffroy Thiebaut, Olivier Marchall et Michaël Youn sont venus dire unanimement: « Merci aux Nazairiens pour leur accueil. C’est d’ailleurs extrêmement rare que l’on revienne sur le tournage d’un téléfilm mais là, ça s’imposait tant les gens ont été sympas et chaleureux ».

En marge de présentation Michael Youn a adressé un message au Nazariens de la part de ses copains Eric et Ramzy qui s’étaient moqués de la ville il y a tout juste un an : « Ils trouvent toujours que st Nazaire c’est moche mais ils disent qu’il y a une ville encore plus moche et triste c’est Mouthe dans le Jura…. Moi je ne fais que transmettre » et de poursuivre « Parce que moi St-Nazaire j’adore. Je constate ici que la France n’est pas qu’un pays d’évolution mais de révolution technique et industrielle et franchement quand je vois ça je suis fier d’être Français ». Dans Mon frère bien aimé Michaël Youn interprète le rôle du patron d’un grand chantier de construction navale « la SMC ».

"Mon frère bien aimé" (policier) sera diffusé le mercredi 1er mars sur France 2, à 20 h 55.