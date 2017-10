Monde Deux géantes nantaises conquièrent le coeur des Suisses (PHOTOS)

0

Royal de Luxe était à Genève ce week-end où la compagnie nantaise a beaucoup fait parler d'elle. Ses deux Géantes ont réussi à attirer 850 000 spectateurs sur trois jours, un exploit à Genève.

C'est un triomphe pour la Petite Géante, sa grand-mère et tous les Lilliputiens. Le quotidien suisse Le Temps titrait même dimanche : "Deux géantes mettent Genève à leurs pieds". Les Suisses ont découvert avec bonheur une grand-mère toute fleurie en chaussons de moquette et de cuir mesurant 1,5 m, et été complètement charmés par le sourire mélancolique de la Petite géante. Après leur départ sur les eaux hier après-midi, qui ressemble beaucoup à la façon dont les géants avaient quitté Nantes lors du "Mur de Planck"en 2014, le journaliste écrit :

"C’est la révérence des géantes, leurs adieux de diva énigmatique à cette Genève qui, le temps d’un week-end, a basculé avec elles dans la cinquième dimension, celle du conte. Elles s’éloignent donc et vous vous retournez vers la rive, vers le quai et ses palaces à l’ancienne, vers le pont du Mont-Blanc au loin, et vous êtes sidéré par la foule, des centaines de milliers de pupilles tourneboulées, dilatées par le plaisir, embuées pour beaucoup, déjà, brillant d’un feu pâle comme le ciel à l’instant".

Charmés à nouveau

Une famille nantaise partie vivre depuis neuf ans en Suisse a fait le déplacement à Genève ce week-end et joué les reporters photographes pour Presse Océan. Ils n'avaient pas eu le bonheur de revoir les Géants depuis tout ce temps et leur collection de photos envoyée samedi témoigne d'un "très chouette moment".

Plus d'infos en cliquant sur le site officiel de cette rencontre

Ou découvrez ici le reportage vidéo de la Radio Télévision Suisse francophone RTS :