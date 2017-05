0

Deux voitures sont entrées en collision frontale aux alentours de 18 heures sur la route départementale 137 à Montbert, lieu-dit Le Butay. Un homme de 38 ans a été très grièvement blessé.

Trois autres personnes ont été plus légèrement atteintes : un homme de 53 ans et deux femmes, l'une de 62 ans et l'autre de 81 ans.