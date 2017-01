Montoir Aéronautique : trente embauches en vue chez Figeac Aéro

0

Le groupe basé dans le Lot a décroché un gros contrat avec Spirit Aerosystems qui va profiter à son usine implantée zone de Cadréan à Montoir-de-Bretagne.

Ce contrat signé mardi avec le géant américain Spirit Aerosystems est présenté comme « le plus important » dans l'histoire de Figeac Aéro. Il va profiter à l'ensemble des sites du groupe, à commencer par l'usine implantée zone de Cadréan à Montoir qui réalise des planchers pour l'A350 et emploie 70 salariés. « Ce nouveau contrat va nous permettre d'avoir à horizon fin 2019 plus de 100 salariés sur ce site », explique la direction de Figeac Aéro.

