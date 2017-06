Montoir-de-Bretagne Accident du travail mortel ce matin à société "ServHydrau"

0

Un drame s’est produit ce mercredi matin au sein de la société de réparation de poids-lourds ServHydrau qui emploie six personnes. L’accident du travail mortel s’est produit peu avant 10 h, lorsque le bras hydraulique articulé d’un camion plateau sur lequel se charge une benne métallique est retombé sur le dos de l’employé qui procédait à une opération de maintenance.

La victime, un homme âgé de 38 ans salarié depuis 2006, était décédée à l’arrivée des pompiers et de l’équipe du Samu. Plus de 3 h d’intervention ont été nécessaires pour dégager le corps de la victime, coincé.

Un fonctionnaire de l’Inspection du travail s’est rendu sur les lieux.