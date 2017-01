Montoir-de-Bretagne HélYce étire sa ligne jusqu'au quartier de L'Ormois

0

Le bus à haut rendement de service va allonger sa ligne de 1 200 m pour un investissement de 500 000 €. Mise en service attendue en septembre.

Le but de la ligne HélYce, mise en service en 2012, était d'irriguer les trois communes de Saint-Nazaire, Trignac et Montoir avec la moitié de la population située à moins de 500 m des arrêts. L'extension de la ligne vers le quartier de L'Ormois à Montoir est donc en cohérence avec cet esprit initial. « Le rallongement de la ligne se justifie pleinement. On privilégie l'urbanisation sur un réseau de transport. Quand hélYce a été créée, le quartier de L'Ormois était en projet. On savait qu'on rallongerait la ligne », explique Jean-Jacques Lumeau, vice-président de la Carene en charge des transports. L'objectif est d'ouvrir l'extension en septembre.

