Montoir GDE et trois anciens dirigeants seront jugés pour escroquerie au Mans

Guy Dauphin Environnement, société de gestion des déchets, et trois de ses anciens dirigeants, seront jugés cette année par le tribunal correctionnel du Mans pour une affaire d’escroquerie portant sur plusieurs années, a-t-on appris ce lundi auprès du parquet du Mans, confirmant une information de l’Agence France Presse.

L’affaire porte sur la sous-facturation de déchets recyclables et la surfacturation de déchets non-recyclables. Comparaîtront GDE comme personne morale, ainsi que l'ancien président du directoire et deux cadres (l'ancien dirigeant du site de Montoir-de-Bretagne en Loire-Atlantique et l'ex-directeur des activités recyclage papiers cartons).

De nombreuses victimes ont été énumérées mais toutes n’ont pas porté plainte. Le montant du préjudice sera très débattu, selon le parquet du Mans.

