Musique Julien Doré de retour à Nantes en novembre prochain

Après trois années passées à vivre intensément son LØVE album, certifié quadruple platine et auréolé d’une Victoire de la musique d’Artiste de l’année, et 170 concerts à tant donner, à tant recevoir, Julien Doré s’est délecté, pleinement. Il a alors eu besoin de renouer. Avec lui-même et les autres. Avec la Nature et le Monde. De là, est né "&", un album cocon, solaire, humain, bardé de son écriture unique, entière et poétique. Des mélodies qui transpercent, brûlent, caressent et susurrent.

Après un concert à guichets fermés, une nouvelle date est proposée au public nantais le mardi 14 novembre 2017 au Zénith de Nantes ! Places debout à 32 € et places assises et numérotées de 42 € à 49 €. Réservations à partir du 13/04.

Réservations sur ospectacles.fr et dans les points de ventes habituels