Musique Le dernier concert de Chester Bennington a eu lieu au Hellfest

Qui aurait pu croire que le dernier concert du chanteur du groupe "Linkin Park" aurait eu lieu à Clisson ? Peu de personnes sûrement. Autant de personnes qui pensait également voir disparaître subitement l'homme, âge de 41 ans seulement, dans des conditions qui s'apparentent à un suicide.

Une dernière performance mouvementée.

Jet de pichet sur la scène, insultes et provocation, la dernière de l'artiste n'a pas été de tout repos lors du Hellfest 2017. Une vidéo capturée par Valentin Duchenne, montre l'interprétation, plus que perturbée, du titre "Heavy".

Trop de pop, pas de métal

Les raisons d'une telle attitude (aussi intolérable soit-elle) ? Dans le nouvel opus du groupe, les fans estimaient que la musique produite, était trop pop. Un choix assumé par le groupe.

Sur Twitter, Chester Bennington avait pris le temps de répondre aux critiques : « Le Hellfest était cool. J’ai adoré voir les gens […] me faire des bras d’honneur quand on a joué Heavy. Je leur ai envoyé des bisous. Après […], ils m’ont souri et m’ont fait des coeurs avec les mains »





Hell fest was fun. Had a blast watching people mosh to In the End and then flip me off when we played Heavy. I blew them kisses — Chester Bennington (@ChesterBe) 19 juin 2017

I welcomed the huge crowd of condemned souls to HELLFEST in my metal voice then we played Invisible. The look of shock on people's faces — Chester Bennington (@ChesterBe) 19 juin 2017

Le Hellfest rend également hommage au chanteur

Sur sa page Twitter, la production du Hellfest a tenu a rendre hommage à l'artiste. Rihanna, Muse ou encore SOAD en ont fait de même. Chester Bennington était père de 6 enfants.

RIP Chester and Thank You pic.twitter.com/P5BEPAcNgk — Hellfest Productions (@hellfestopenair) 20 juillet 2017

