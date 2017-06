Musique Le surprenant Mister Yéyé

0

Après un 1er album intitulé « Cabaret Noir » sorti en 2016, Mr Yéyé planche actuellement sur un nouvel opus. Tout en assurant sa notoriété. Rencontre.

Presse Océan : Mr Yéyé, pouvez-vous nous en dire plus sur vous, sur votre parcours et votre vie en tant qu’artiste ?

Mr Yéyé : « Je m’appelle Yéyé Liquini, j’ai 23 ans, et je fais de la musique sur internet sous le nom de Mister Yéyé depuis bientôt 6 ans. Après le Bac, je me suis lancé dans la musique. »



Dans vos chansons, plusieurs styles musicaux s’entremêlent. Quelles sont vos influences ?

« J’aime quand on commence une écoute, mais que la fin des morceaux est imprévisible. Je mets beaucoup du rock dans ma musique, un peu de métal, du reggae, une grosse influence électronique, et des petits délires un peu jazz. J’aime être surprenant. Dans le prochain album, il y aura même du tango, et un petit solo d’accordéon (rires). »



YouTube est votre vitrine principale et les chiffres sont plutôt flatteurs. Vous êtes étonné ?

« Ce qui est ouf (sic), c’est qu’avoir 35 000 abonnés c’est presque nul. Alors que dans le fond, c’est gigantesque. Je suis quelqu’un d’assez réservé. C’est cool de voir que ça se traduit ensuite dans l’achat de disques et dans les concerts. »



« Cabaret Noir », un 1er album à succès. Toutes ces ventes ont-elle été une belle surprise ?

« Aujourd’hui, on doit être à 3 000 ventes. C’est beaucoup plus que ce que l’on espérait ! On savait qu’on avait un public au rendez-vous mais à ce point-là, non. »

