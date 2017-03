Nantes Législatives : une candidate de la France insoumise dans la 2e

0

Infirmière, habitant le quartier Malakoff, Carole Malard, 42 ans, est la candidate de La France insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, dans la 2e circonscription de Loire-Atlantique (Nantes centre).

Opposée au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, elle veut « agir pour celles et ceux qui désespèrent de la politique et en ont ras le bol des affaires et des promesses trahies ». Son suppléant est Gilles Dagorne, 58 ans, technicien territorial, militant du Pari de gauche.