Nantes Insolite; "Coca et Kola", vin tonique nantais... en 1890

Où l’on apprend qu’à trois ans près, la marque Coca Cola était Nantaise. Une belle saga de noms déposés. L’histoire a retenu la date du 6 juin 1887 comme inscription au registre du commerce de la marque Coca Cola par l’Américain John Pemberton, un pharmacien addict à la morphine qui cherchait à inventer une boisson pour se désintoxiquer. Avant lui, deux pharmaciens nantais concurrents, Jean Tripot et Alphonse Ledoux, travaillaient aussi à la mise au point d’une recette très proche de celle de Coca Cola. C’est ce que révèle Alain Croix au fil d’un article sur les premières marques déposées à Nantes dans le bimestriel Place Publique. L'un d'eux, Ledoux, déposera la marque "Coca et Kola" en 1890, il s'agissait alors d'un "vin tonique, le plus efficace et le plus agréable des stimulants ".

