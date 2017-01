Nantes Un 2e award pour Guillaume Rolland à Las Vegas avec son nouveau réveil

0

Le jeune Nantais Guillaume Rolland signe un beau doublé. Il vient de recevoir un nouvel award au CES 2017 de Las Vegas qui récompense en ce moment, au niveau mondial, les innovations dans le monde du numérique.

Avec sa nouvelle invention Oria, Guillaume Rolland a gagné le CES innovation Award 2017. Il l'a montré très officiellement hier au ministre de l'économie français Michel Sapin, présent à Las Vegas.

C'est le Prix officiel du CES qui récompense une poignée d'innovation annuellement via un jury indépendant de spécialistes tech, journalistes, designer et industriels.

Et c'est un doublé car Guillaume Rolland vient de remporter deux CES innovation award deux années de suite ! Son équipe connaissait déjà la nouvelle qui était sous embargo. Mais il ne cache pas sa joie : "Nous avons reçu le trophée et présenté à la presse internationale notre nouveau produit Oria à l'occasion du Unveiled Las Vegas en effet ! Donc très heureux de pouvoir rayonner de manière internationale avec ce prix pour une seconde fois. L'accueil de notre nouvelle innovation avec cet Innovation Award rajoute beaucoup de visibilité médiatique aux US et beaucoup de sérieux pour les groupes venant s'intéresser à nos innovations sur place" écrit-il ce vendredi à Presse Océan.

@Sensorwake Oria est le premier appareil qui améliore la qualité du sommeil basé sur des parfums spécialement conçus par @Givaudan

Michel Sapin en personne l'a félicité sur Twitter : "un entrepreneur jeune et innovant dont les réveils intelligents se vendent dans le monde entier".

Avec @Sensorwake primé au #CES2017 : un entrepreneur jeune et innovant dont les réveils intelligents se vendent dans le monde entier pic.twitter.com/sIwX14oq8Y — Michel Sapin (@MichelSapin) 5 janvier 2017