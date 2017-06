Nantes 10 ans des Machines de l’île, notre hors-série

0

Retrouvez la saga de l'éléphant et l'aventure de l'Arbre aux hérons

À l’été 2007, le grand éléphant faisait ses premiers pas sur l’île de Nantes, sous l’œil de ses deux parrains Pierre Orefice et de François Delarozière et de milliers de Nantais. Depuis, malgré sa lente démarche, l’animal a effectué des centaines de kilomètre sur le site des anciens chantiers pour le plus grand bonheur des enfants. Dans notre hors-série anniversaire, nous remontons le fil du temps pour vous raconter cette saga, celle de la galerie des Machines, du Carrousel des mondes marins et de l’Arbre aux hérons qui bientôt va pousser dans le bas Chantenay.

Vous saurez tout sur l’éléphant, sa vie, son œuvre et ses petits, sa journée type, son nouveau moteur écolo et ses contrefaçons… Vous découvrirez les nombreux métiers qui gravitent autour de l’animal et du merveilleux bestiaire des Machines de l’île : chaudronniers, ingénieurs hydrauliques, métalliers, ébénistes, peintre, chauffeurs, manipulateurs…

Vous découvrirez comment naît une fourmi géante, de l’idée au prototype, via les innombrables croquis. Vous ferez le tour du monde avec Long Ma, le cheval dragon et Kumo, l’araignée géante, ces créatures extraordinaires imaginées par François Delarozière. Bref, vous rêverez comme Lou qui a grandi avec les machines. Et vous irez fêter ce 10e anniversaire en musique, le 30 juin prochain, à la carrière de Misery.

« Les Machines de Nantes, 10 ans de folie »