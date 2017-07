Nantes 13 165 nouveaux bacheliers en Loire-Atlantique

0

Dans l’académie de Nantes plus de 9 candidats sur 10 ont eu le bac et 5 l’ont obtenu avec une mention.

L’académie de Nantes (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée) compte 34 007 bacheliers de plus avec la cuvée 2017, dont 18 954 dans la filière générale, 6 569 dans la filière technologique et 8 484 dans la filière professionnelle. La Loire-Atlantique compte à elle seule 13 165 bacheliers. Le taux de réussite au baccalauréat y a atteint 92,9 % en filière générale, 92,4 % en filière technologique et 83,4 en bac pro, en retrait d’environ 1 % par rapport à 2016.

Dans le département, en filière générale, 12,5% des candidats ont obtenus la mention très bien, 18,6% la mention bien et 25,8% la mention assez-bien. Pour le baccalauréat technologique, ils sont 1,89% à avoir la mention très bien, 13% la mention bien et 33,8% la mention assez bien.



Plus d’informations dans Presse Océan ce mardi 11 juillet