Nantes 15 000 catholiques attendus aux JEM les 24 et 25 juin

Les 24 et 25 juin, 15 000 catholiques de Loire-Atlantique se retrouveront au Petit Port pour répondre « à l'audace nouvelle pour annoncer la Parole » proposée par l'évêque de Nantes Jean-Paul James dans sa lettre pastorale de 2014. Cette grande fête se présentera sous plusieurs formes. Il y aura un « happy JEM » du samedi midi au dimanche après-midi pour les collégiens, les lycéens, les étudiants et les jeunes actifs qui partageront leurs travaux de l'année, écouteront le témoignage de Charly Mootien, un jeune qui fait bouger l'Église, et des moments très festifs animés notamment par les groupes « Tutti for You », « Theos », « Hoppen » et le « Chemin neuf worship team ». Puis du vendredi soir au dimanche après midi, un « Jem Innov' » proposera à des jeunes professionnels plutôt geek d'imaginer de nouvelles méthodes d'expression pendant 44 heures. Enfin, la journée pour tous, JEM, donnera lieu, au Petit Port, à des échanges, des ateliers, une conférence donnée par le père Vicent Breynaert, du Chemin Neu, et une cérémonie religieuse à 15 heures présidée par l'évêque. Infos : nantescef.fr