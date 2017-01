Loire-Atlantique "De l'ambition" au CHU de Nantes

0

La direction se félicite de l'équilibre financier du CHU de Nantes et des nombreux projets qui avancent.

Excédent budgétaire

À l'occasion des vœux lundi 16 janvier 2017, la direction a fait un point sur la situation financière du CHU qui compte 12 500 salariés. « Pour la troisième année, le taux de marge, la différence entre les recettes et les dépenses, sera en redressement : 7,7 % en 2016 contre 7,3 en 2015 », indique Philippe Sudreau, directeur général du CHU de Nantes. « La situation financière est saine. Il y a une rigueur sur les dépenses, avec une vraie volonté d'investir, comme le robot chirurgical en 2016 ».

« Excellence scientifique »

Le CHU peut se targuer d'être reconnu pour son innovation et sa recherche (1 600 essais cliniques en cours). « Il se positionne comme le 2e de France pour le financement des projets de recherche clinique ». En 2017, une vingtaine d'emplois seront créés pour la recherche, en plus d'une dizaine postes de médecins.

Pour les syndicats, le bilan 2016 est loin d’être rose et l’année 2017 s’annonce critique au vue des économies.

Pour Olivier Terrien, syndicaliste CGT au CHU, « c’est une année noire pour les agents. Nous n’avons jamais connu autant d’arrêts. »

« Particulièrement depuis 2008, les vœux de l’austérité sont conformes aux exigences du gouvernement par la mise en œuvre de mesures drastiques. » La CGT a rappelé « les salariés épuisés, des maladies professionnelles de plus en plus graves. »

De son côté, Force ouvrière regrette « qu’on efface vite les conditions de travail difficiles », regrette Sylvie Moisan, syndicaliste FO.

Le futur hôpital sur l'Ile de Nantes a aussi été au coeur des voeux.



