Nantes Hein Cooper, un show case gratuit au Nid le 19 mai

Hein Cooper sera en show case avec Virgin Radio au Nid, c'est-à-dire au sommet de la tour Bretagne le vendredi 19 mai. L’ouverture des portes est à 19h30, début du show à 20h30 et il se terminera vers 21h30.

Auteur-compositeur-interprète australien de 24 ans, Hein Cooper est repéré en 2013 par Franz Schuller, l'impresario de Half Moon Run. Depuis, il a sorti un premier EP "Hein Cooper" en 2015 et révélé le premier extrait "Rusty" de son premier album "The Art of Escape" sorti en avril 2016. Après une tournée en Australie, il ressort en février dernier son titre "Rusty" remixé feat. Morgane Imbeaud à l'occasion de sa tournée européenne.