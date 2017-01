Nantes Education : 198 profs de plus à la rentrée

0

La préparation de la rentrée scolaire 2017 est maintenant engagée. Elle se fera à nouveau cette année avec une dotation très significative de moyens supplémentaires. L'académie de Nantes reçoit en effet 408 postes supplémentaires. La Loire-Atlantique va ainsi recevoir cent emplois supplémentaires d'enseignants pour accueillir 300 élèves de plus dans le premier degré et 98 emplois de plus pour 1 326 élèves supplémentaires dans le second degré. Ces dispositions visent à faciliter l'accueil des moins de trois ans et le dispositif « plus de maîtres que de classes », de continuer à accompagner la réforme du collège.