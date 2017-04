Nantes 1er avril : le championnat du monde tombe à l'eau, pas le poisson...

0

"Pour la première fois au monde, un miroir d'eau accueille les championnats du monde de natation synchronisée mixte, du 7 au 9 juillet". Cette vidéo d'annonce de la ville a été vue plus de 50 000 fois depuis samedi ! De là à conclure qu'autant de personnes ont mordu à ce poisson d'avril, c'est sans doute trop gros...

"Les prochains championnats du monde de natation n'auront pas lieu au miroir d'eau de Nantes, mais bien à Budapest, en Hongrie", rectifie aujourd'hui la ville de Nantes sur son site Internet. Ont participé à cette blague le pôle espoir (ligue régionale de natation) de natation synchronisée et un certain Romain, qui avaient posé les pieds dans l'eau et en maillots de bain la semaine d'avant pour préparer le canular.

Ce que disait le "Poisson"

"La Ville de Nantes et la Fédération internationale de natation synchronisée organisent au Miroir d’eau les premiers championnats du monde de natation synchronisée à Nantes, les 7, 8 et 9 juillet prochains. Cette compétition sera une étape préparatoire aux championnats du monde de natation qui se dérouleront dès le mercredi suivant, à Budapest. La compétition débutera par les ballets libres solo et ballets libres par équipe. Se succéderont ensuite des épreuves en duo et des figures solo imposées. À l’occasion de cet événement une fan zone d’une capacité de 30 000 places sera ouverte place de la Petite Hollande. Des concerts (Jul, PNL, ...), et des animations sont prévues au programme. Le week-end de festivités s’achèvera avec un défilé protocolaire, du miroir d’eau à la place Bouffay."

"Merci à vous pour vos nombreux partages sur les réseaux sociaux : en tout, notre vidéo a été vue plus de 50 000 fois et vous avez été près de 1000 à partager notre article sur Facebook et Twitter", indique la ville. En lot de consolation, les communicants de Nantes proposent de revoir en vidéo le making of du tournage et du shooting photos :