C'est en ce moment et ce jusqu'au 23 avril au Théâtre 100 noms situé au hangar à bananes à Nantes. L’un des plus fabuleux voyages extraordinaires de Jules Verne « 20 000 lieues sous les mers » fait en effet l’objet d’une pièce de théâtre délirante sur le vrai texte du romancier nantais. Imaginée et jouée par le Breton Sydney Bernard (il interprète Aronnax) et son jeune assistant Nicolas Clauzel, cette fresque décoiffante emporte le spectateur dans un monde en trois D avec des effets spéciaux hallucinants où l’on se croit parfois (avec une machine à distiller 8 000 bulles par minutes) dans la mer et où les huit tentacules d'un poulpe géant viennent vous titiller dans votre fauteuil !

Pratique

« 20 000 lieues sous les mers » : du 4 au 23 avril Tarifs : de 10 à 19 €. Au théâtre 100 Noms, hangar à bananes. Billetterie sur theatre100noms.com et points de vente habituels.