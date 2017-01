Nantes 20 ans après sa mort, Depardieu chante Barbara

0

Afin de saluer les 20 ans de la disparition de la dame en noir (24 novembre 1997), Gérard Depardieu sortira un album de reprises le 10 février. Sur notre photo, la chanteuse Barbara et le comédien s’étaient déplacés en 1986 pour inaugurer la rue de la Grange au loup où vivait son père. Cette rue, inventée par la chanteuse dans la chanson « Nantes » a depuis été rejointe par une allée Barbara et une statue à son effigie dans le quartier Saint-Joseph de Porterie à Nantes. Un film de Mathieu Amalric retraçant sa vie et incarné par Jeanne Balibar sortira également en avril. La Philharmonie de Paris organisera une exposition. Et à Nantes ?