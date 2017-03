Nantes 22 femmes vont donner leur nom à des rues nantaises

0

22 portraits de femmes qui vont donner leur nom à des rues nantaises sont exposés place Royale du 8 au 19 mars.

La féminisation des noms de rues est un chantier que la ville de Nantes a lancé début 2016. Pendant plusieurs semaines, sur le site Internet de la ville, les Nantais avaient été invités à proposer des noms de femmes pour baptiser de nouvelles rues ou équipements.

351 noms ont été proposés par la ville et les internautes, 38 ont été retenus dans un premier temps par un atelier citoyen. « Depuis, les élus nantais ont donné 22 noms de femmes à des futures rues de la ville, explique Aïcha Bassal, élue chargée de la lutte contre les discriminations. Ces femmes et leur biographie vont être présentées aux Nantais par leur portrait exposé sur la place Royale. Nous voulons les rendre encore plus visibles dans l'espace public grâce à cette exposition. Artistes, chercheuses ou militantes, elles ont toutes eu un parcours exceptionnel qui peut servir d'exemple aux enfants. »

Parmi les figures choisies se trouvent la peintre mexicaine Frida Kalho, la danseuse Joséphine Baker, la sportive française Colette Besson, la plasticienne Louise Bourgeois... Deux Nantaises ont également été sélectionnées : Clémence Lefeuvre, qui a inventé le beurre blanc à Saint-Julien-de-Concelles et la peintre Anne Mandeville, née à Frossay, et qui vécut à Paimbœuf.

Une visite commentée de l'exposition par une historienne de l'art est proposée au grand public à 17 h 30 mercredi 8 mars.

Retrouvez plus d'informations dans Presse Océan mardi 7 mars