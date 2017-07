Nantes 25 000 sièges changés à la Beaujoire

0

25 000 nouveaux sièges : les travaux se terminent à la Beaujoire. Le stade aura ses nouvelles couleurs pour le premier choc des Canaris à domicile, samedi 12 août face à l’OM. 25 098 sièges sont ainsi changés en Océane, Erdre, Jules-Verne et sur les côtés de la tribune présidentielle. Sept personnes y travaillent à temps plein, six jours sur sept. « Les sièges de la tribune Loire et du secteur réservé aux visiteurs seront changés dans un second temps », précise Luc Delatour, directeur des opérations du FCN.

