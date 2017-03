Nantes Affaire Troadec : de terribles écrits avant le drame

0

Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte Troadec sont morts sous des coups de pied de biche le 16 février dernier, à Orvault.

Hubert Caouissin, le beau-frère de Pascal, a avoué les avoir tués, avant de démembrer leurs corps. L'on sait aujourd'hui que la famille Troadec était déchirée depuis des années déjà.

Le suspect était persuadé que Pascal, avait volé "de l'or", chez ses beaux-parents. Accusations que l'intéressé réfutaient formellement.

Depuis des mois, Hubert Caouissin, ne travaillait plus et n'avait quasiment plus aucune vie sociale. Cet homme, fragile, perdait pied.

Reclus avec sa compagne et son fils âgé de huit ans dans sa ferme de Pont-de-Buis, dans le Finistère, il était obsédé par cette histoire de "trésor". Lors d'un repas de famille, en juillet 2014, les deux hommes avaient d'ailleurs failli en venir aux mains.

Presse Océan a pu consulter certains éléments du dossier et en extraire des écrits, signés de la main des protagonistes de cette terrible affaire.

Ils traduisent les fortes tensions qui secouaient cette famille.

