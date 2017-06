Nantes 36e édition de la Fête de la musique : notre sélection

0

La Fête de la musique se déroule ce soir dans les rues de Nantes et dans l’agglomération. Place aux découvertes.

Si on chantait

La 12e édition de la chorale « Et si on chantait ensemble ? » est organisée ce soir dans la cour du château des ducs de Bretagne. Sous la direction des chefs de chœurs Antonine Bon, Etienne Ferchaud et Gilles Gérard, 200 enfants des maîtrises de la Perverie et de la Cathédrale seront présents pour entraîner les 3 000 chanteurs amateurs attendus. Au répertoire des grands airs de la chanson populaire. Toutes les paroles sont téléchargeables sur le site nantes.fr

Scène libre au Jardin

La Ville de Nantes ouvre le jardin des Plantes jusqu’à la tombée de la nuit. L’occasion pour les musiciens acoustiques de jouer et partager leur musique en pleine nature, pour le plaisir des promeneurs. Il n’y aura pas de scène, les musiciens pourront s’installer où ils le souhaitent. Fin des concerts vers 22 h 15 (renseignements : 02 40 41 65 09).

Jazz au Panonica

À partir de 20 heures, le Pannonica propose de découvrir la nouvelle génération des musiciens nantais entre jazz et musique actuelle.

Musique électro

Les amateurs de musique électro trouveront leur compte ce soir avec plusieurs événements. Le blog Big City Life organise 7 heures de DJs sets dans la rue de Briord de 17 heures à minuit, du Mapping et du Live Painting.

La radio étudiante Prun’propose également un DJ set de 17 h à minuit rue de Bel Air (Talensac). Les fans de techno ont eux rendez-vous sur le quai du Président-Wilson.

À Saint-Herblain

À Saint-Herblain, la Fête de la musique se déroulera à partir de 17 h dans le parc de la Bégraisière. Huit scènes se côtoieront : la scène du château (musiques amplifiées), la terrasse du château (orchestres de steel drum et percussions africaines), la scène roulante (musiques amplifiées) ainsi que le théâtre de verdure (orchestres et danses), sans oublier l’église Saint-Thomas et la bibliothèque Hermeland qui accueilleront les orchestres, les petits ensembles acoustiques et des chorales. Plus de 300 musiciens se succéderont sur les huit scènes.

