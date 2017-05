Nantes 400 places déjà vendues pour le concert de soutien au bateau-lavoir

0

Ce sera le lundi 5 juin (jour férié) à la salle Paul Fort à Nantes à partir de 17 h 30 h. Chaque artiste jouera deux à trois titres. Seront présents Hélène et Jean-François, Gilles Servat, Jossic-Chocun-Corbineau (Tri Yann), Jacques Bertin, Michel Boutet, Ewen et Delahaye, Paul Meslet, Jean-Marie Piton, Trio Gringo, Georges Fisher et Patrick Couton et d’autres.

L'argent récolté servira à financer le carénage du dernier bateau-lavoir de Bretagne actuellement aux chantiers Merré de Nort-sur-Erdre. Il appartient à Soazig Le Masson qui vit dedans. De 1968 à 1978, avec son époux Patrick Le, Masson, ils transformèrent ce bateau-lavoir en cabaret flottant sur l'Edre. Alan Stivell, Gilles servat, Bobby Lapointe ou Colette Magny, Los Gringos, y chantèrent.

400 billets sont d'ores et déjà été vendues sur les 500 places que contient la salle Paul Fort, quartier Talensac

Taif 15 €, salle Paul-Fort, 9 rue Basse-Porte. Contact billetterie réservations des places : helene.salmon@free.fr (06 75 53 13 75)