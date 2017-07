Nantes 45 minutes de débrayage à la clinique Bretéché

0

Le personnel de la clinique Bretéché s'est remis en grève mardi 4 juillet, au lendemain d'un premier débrayage de 45 minutes.

"On réitère, parce qu'on n'a rien obtenu de la direction", explique la déléguée syndicale Elisabeth Beniguel.

Le personnel réclame une augmentation de salaire : une "reconnaissance de la direction", et la possibilité d'une évolution de carrière.

"En septembre, on sera là !"

"Après 35 ans d'ancienneté, on est toujours à 1 800 euros. C'est très peu par rapport aux autres cliniques", déplore Annie Marc, infirmière. Les négociations vont véritablement commencer fin août et le personnel est prêt à réagir : "en septembre, on sera là !", scandait en coeur les dizaines de personnes présentes lors du débrayage.