Nantes 48 h d'agriculture urbaine : en mars, la nature croît en ville

0

L'association Nantes ville comestible plante ses graines pour créer un rendez-vous pérenne au printemps.

A l'instar de la Fête de la musique, nous voulons initier un week-end printanier et festif au niveau de la métropole, explique Yann Lescouarch, de Nantes ville comestible. Des centaines d'initiatives existent sur le territoire, nous les avons répertoriées et nous souhaitons les faire connaître au grand public ».

Le projet a germé cet été et ne demande maintenant qu'à s'enraciner. « L'idée est de proposer une balade urbaine offrant à chacun la possibilité de participer à des actions concrètes de végétalisation de sa rue ou de son quartier, complète Sophie Dejean-Bouyer. Les gens choisiront l'activité qu'ils veulent pratiquer, ils seront autonomes. On provoque l'envie mais on ne l'organise pas ». Atelier jardinage, construction de jardinières, réalisation d'un potager, conférences et soirées festives... Le parcours sera divisé autour de quatre thématiques : plantation, cueillette, cuisine et dégustation. « Une manière d'expliquer le cheminement d'une graine jusqu'à notre assiette en mettant en valeur la production locale et biologique ».

Plus d'infos ce mercredi 11 janvier dans Presse-Océan et en version numérique