Nantes 62 emplois menacés chez Carlson Wagonlit Travel

Spécialiste du voyage d’affaires, le groupe américain Carlson Wagonlit Travel (CWT) a annoncé un plan social visant à fermer plusieurs sites et à supprimer 132 emplois en France. Installée près du centre commercial Paridis, la plateforme d’appel de Nantes, qui emploie 62 personnes, devrait fermer fin octobre.

Ce nouveau PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) s’inscrit dans la stratégie de transformation digitale du groupe qui veut développer ses activités en ligne. Parallèlement, certaines tâches vont être délocalisées en Pologne et en Inde. Le site de Nantes sera le plus touché, mais des postes doivent également être supprimés à Toulon, Belfort, Saint-Etienne et Paris.

Le projet présenté début février par la direction ne prévoit aucun reclassement en interne. « Ils veulent nous pousser à partir en départ volontaire, avec des conditions minima », explique une salariée nantaise, qui aligne 18 ans d’ancienneté. Les syndicats (FO, CGT, CFDT) ont claqué la porte de la dernière réunion de négociation qui s’est tenu mardi, à Paris.

Un appel à la grève n’est pas exclu en début de semaine prochaine. À Nantes, les salariés se tiennent prêts.