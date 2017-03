Nantes 7 semaines de grève pour les étudiants en chirurgie dentaire

0

Avec leurs collègues de 16 autres universités, les étudiants en chirurgie dentaire de Nantes ont commencé leur 7e semaine de grève. Ils bloquent désormais l'accès au Centre de Soins Dentaires du CHU et n'assurent plus les urgences. Leur objectif est de se faire enfin entendre par la ministre de la santé Marisol Touraine "qui reste sourde à leurs revendications depuis bientôt deux mois et refuse tout rendez-vous". Les étudiants réclament de la prévention et un meilleur remboursement des Français sur les soins dentaires. Ils le diront ce vendredi 3 mars lors d'une manifestation nationale organisée à Paris.