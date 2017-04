Nantes 95% de fréquentation au festival "Petits et grands"

0

Le festival Petits et Grand s'est achevé ce dimanche soir, 2 avril. Durant cinq jours, cette 4e édition proposait plus de 40 spectacles jeune public, pour plus de 100 représentations. Une grande partie de la programmation s'adressait aux enfants dès 6 mois. Le public a massivement témoigné de son envie de participer au festival en investissant les 30 lieux de représentation, au Château des ducs de Bretagne, au centre-ville et dans divers quartiers nantais. Avec environ 12 000 participants, la fréquentation est constante par rapport à l'édition précédente. Le taux de fréquentation s'est élevé à 95% (pour une jauge totale similaire à celle de 2015) avec une majorité de spectacles affichant complet. Le festival s'est une nouvelle fois affirmé comme un rendez-vous de référence nationale et internationale dans le secteur jeune public.

La prochaine édition de cette biennale aura lieu en avril 2019.