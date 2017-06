Nantes À 27 ans, Maxime Boissel est passionné de Lego

0

À 27 ans, Maxime Boissel est féru des petites briques. Il est l’un des vingt Français à se rendre à Parades de Coura (Portugal), pour rassemblement international de fans de Lego a lieu d'aujourd'hui à dimanche.

Presse Océan : Comment vous est venue la passion des Lego ?

Maxime Boissel : « J’y jouais enfant, puis comme beaucoup j’ai arrêté à l’adolescence. Il y a trois ans, j’ai acheté une boîte de Lego Star Wars car je suis fan de la saga de George Lucas. J’ai débuté seul, chez moi. En 2015, lors d’une exposition à la Beaujoire, j’ai intégré l’association Brickouest, qui regroupe des Afols (Adults fan of Lego) de l’ouest de la France. »



Ce week-end, vous exposez vos réalisations au Portugal. Est-ce une première ?

« Non, j’ai participé à la première édition l’an dernier. L’exposition a lieu à Parades de Coura, à une heure de Porto. Elle devrait regrouper près de 300 participants sur les trois jours. On sera une vingtaine de Français, dont dix de Brickouest. Il y a des Belges, des Américains, des Brésiliens, etc. »

