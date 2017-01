Nantes A 77 ans, le vieil homme, 28 fois condamné, retourne en prison

0

Près de Châteaubriant, il a (encore) trompé des cavistes pour obtenir des dizaines de bouteilles de champagne.



"Il a un petit quelque chose de Jean Gabin », avait prévenu un proche du dossier, à la veille de son procès.



Et l’on se dit qu’il y a un air, en effet, en salle des comparutions immédiates, ce mercredi.



Le prévenu, 77 printemps, cheveux blancs, jolie chemise et caban marine, porte beau et parle bien. Deux qualités bienvenues lorsque l’on fait le "métier" qui est le sien. Le monsieur lui-même le reconnaît bien volontiers, en effet : berner les gens, il sait faire. Il trompe son monde depuis près de cinquante ans. Ses escroqueries en série lui ont valu 28 condamnations, « et une trentaine d’années passées derrière les barreaux ».



Le revoilà donc devant un tribunal. Après sa dernière sortie de prison, en novembre, il a remis ça. De passage à Châteaubriant, après avoir perdu son logement dans le Nord, le vieil homme a rapidement repéré l’entreprise locale idéale. « Je fais toujours comme cela. C’est mon mode opératoire », reconnaît-il, sans se faire prier...

Lire le compte-rendu d'audience dans Presse Océan jeudi 26 janvier 2017