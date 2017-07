Nantes A la Jonelière, des PV à la volée et des supporters du FCN "dégoûtés"

0

Ils sont en colère. La semaine dernière, de nombreux supporters du FC Nantes ont reçu des PV très salés.



Le morceau de papier leur reste en travers de la gorge. « 135 € et trois points en moins sur le permis pour stationnement dangereux, ça fait beaucoup quand même ! », pestaient ce week-end plusieurs supporters, qui étaient allés assister au premier entraînement du FC Nantes ouvert au public, à la Jonelière.



C’était le 2 juillet et ils étaient enchantés. Un dimanche d’été, un beau soleil, l’arrivée récente du nouveau coach, Claudio Ranieri… Anthony et Erwan ne voulaient pas manquer cela. « Franchement, tous les ingrédients étaient réunis pour qu’il y ait du monde, ce jour-là ».

Au total, 1 500 personnes s’étaient déplacées pour applaudir les joueurs. La plupart d'entre elles avaient stationné leurs voitures route de la Jonelière sur le bas-côté.

Douche froide à la sortie. Des dizaines de PV avaient été dressés pour « stationnement dangereux ». « Ça fait cher l’entraînement, sérieux », tempêtait un Nantais. « Un PV pour stationnement gênant, à la limite, ok. Mais « dangereux », ’faut pas exagérer. Ah ça, ils ont dû faire du chiffre en peu de temps ce jour-là ! »





Plus d'informations dans Presse Océan jeudi 27 juillet 2017