Nantes A la recherche de l’enseigne Berra disparue, quai de la Fosse

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Cette photographie nous a été envoyée par Antony Berra, descendant de la famille qui tenait cette enseigne « Toiles et voiles » située au n°78 quai de la Fosse. « C’est la seule image que je possède », indique t-il. Ce bâtiment a en effet été détruit par les bombardements du 16 septembre 1943. Il ne reste plus rien. Antony Berra aimerait retrouver d’autres images ou des documents sur cette boutique. Avis aux érudits nantais !

On notera que sur cette image, la mi-carême bat son plein à en croire l’affluence des Nantais au pied des immeubles du quai de la Fosse comme en haut des balcons.

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com