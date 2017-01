Nantes A la recherche de la Rôtisserie du Palais

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Le Nantais Yannick Curty, directeur de la Cigale, a racheté le Palatium (photo) place Aristide Briand et s'apprête à ouvrir un nouvel établissement au mois de février. "De nombreux Nantais me parlent de l'ancienne "Rôtisserie" ou "Rôtisserie du Palais" qui englobait l'actuel Palatium et l'Anesso en un seul bloc, il y a 30 u 40 ans", indique t-il, "mais je n'arrive pas à retrouver sa trace, ou une photographie". Avis aux érudits nantais.

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com