Nantes A l'heure de l'accrochage au nouveau Musée d'arts [Video]

900 œuvres doivent être installées d’ici début juin dans les salles du nouveau Musée d'arts dont 300 œuvres pour l’art ancien et autant pour le XIXe siècle.

À peine le bâtiment réceptionné fin janvier, les premières œuvres sont arrivées. Un immense travail d’accrochage a commencé. L’emballage dans les réserves des plus grandes œuvres se poursuit quand Adeline Collange-Perugi, conservatrice pour l’art ancien (13e-18e siècle), veille aux installations dans les salles du rez-de-chaussée du musée.



« Il y a dix ans je n’aurai jamais accroché comme aujourd’hui : j’ai une meilleure connaissance de la collection, le regard évolue, on a envie de donner une grande place au public, il faut arriver à équilibrer ce côté scientifique, pédagogique, plaisir et balade esthétique », glisse la conservatrice, « Nous avons choisi un accrochage à la fois dense mais qui laisse respirer les œuvres principales, et assez bas pour qu’une sorte d’intimité se crée avec les œuvres, et pour que le public enfant et les personnes à mobilité réduite puissent les goûter au plus près".



