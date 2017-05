Nantes A Malakoff, le second marché dès dimanche

0

Après la fermeture de l'Intermarché, les habitants attendent le nouveau marché mis en place dimanche et espèrent la réouverture d'un nouveau commerce alimentaire.

Cabas en main, les clients s'abritent de la pluie sous les bâches des commerçants. Jeudi, c'est jour de marché à Malakoff à Nantes. Nouveauté : un autre marché est lancé ce dimanche, place Rosa-Parks, pour pallier la récente fermeture de l'Intermarché. « Ce marché sera bien pour acheter des légumes, des fruits, etc. Mais il faut vraiment une nouvelle enseigne pour les produits laitiers et le reste », précise Nora, une habitante, « c'est important pour les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite qui peuvent difficilement se déplacer. Pour nous, aller sur l'Ile de Nantes, c'est possible, mais pour eux, c'est plus compliqué ».

Depuis le 23 avril, la place Rosa-Parks compte le tabac-presse, la boulangerie, la pharmacie. Mais Intermarché a fermé, par manque de rentabilité, trois ans et demi après son ouverture. Des habitants se sont alors mobilisés ; remettant une pétition de 400 signatures fin avril.

Des enseignes sont en discussion avec la société, propriétaire des locaux. Beaucoup d'habitants espèrent une nouvelle enseigne rapidement avec des tarifs abordables.

La ville de Nantes annonce des navettes gratuites mises en place à partir du 15 mai vers les commerces des quartiers avoisinants.

A lire dans le journal Presse Océan du samedi 13 mai