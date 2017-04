Nantes A Malakoff, marché le dimanche et navette gratuite annoncés

0

Ce samedi midi, une trentaine d'habitants se sont rassemblés devant l'Intermarché qui va baisser définitivement le rideau ce soir.

Place Rosa Parks, quelques rares personnes rentrent et sortent de la supérette. « Il ne reste plus grand chose dans les rayons raconte Claude. C'est vraiment dommage que ça ferme. Aujourd'hui j'habite Beaulieu mais je suis restée fidèle à Malakoff ».

Régine, 68 ans, est une habituée du quartier. Maison des Confluences, bibliothèque, Poste, pharmacie n'ont plus de secrets pour elle. « Je fais tout à pied, j'aime cette place populaire sourit-elle. Maintenant je suis obligée d'aller à Beaulieu pour les courses et donc prendre ma voiture, et ça, ça ne plaît pas du tout ».

David Martineau (PS), élu du quartier, est venu « soutenir les habitants ». Il indique que deux enseignes sont intéressées pour s'installer sur la place. Sans toutefois préciser le calendrier.

