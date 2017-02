Nantes A Natura, le salon bio, les saveurs se découvrent et le Forum se déguste

0

La nouveauté de cette 28 e édition qui se déroule du 3 au 6 Février à la Trocardière, réside dans le Forum. Il se décline ce vendredi avec huit associations oeuvrant pour l'environnement.

Qu'elles s'appellent Bio-T-Full, Chronos Velos, La Box à planter, Ô Bocal (...) ou Stations-Services, leur point commun, c'est leur engagement dans l'environnement et le recyclage. Jardinage urbain, graines à planter, boutiques sans emballages jetables, recyclerie de matières premières...

Pendant quatre heures (de 15 h à 19 h), le forum sera une belle occasion pour ces associations d'échanger avec le public et de lui faire découvrir leurs activités. Ainsi Slow Food et ses P'tits Beurrés nantais. Mais que font-ils ? « Nous tissons des liens avec les producteurs locaux à la fois pour rendre visible leur travail et promouvoir des aliments bons, propres et justes explique Jean-Roland Barret, le président du convivium Nantes-Angers. Nous sommes également des médiateurs entre l'agriculture et les consommateurs ».

Pendant ces quatre jours, 183 exposants investiront la halle de la Trocardière à Rezé. Alimentation, environnement-habitat, artisanat, bien-être- vie saine, loisirs, cosmétiques au menu.

Plus d'infos ce jeudi 2 février dans Presse-Océan et en version numérique